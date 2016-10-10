Москва, 10 октября, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у участника системы страхования вкладов коммерческого банка «Развитие» (Черкесск), говорится в сообщении ЦБ. Лицензия отозвана с 10 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«КБ «Развитие» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. При этом достаточность собственных средств (капитала) кредитной организации снизилась до критических значений», — говорится в сообщении ЦБ.

В банк «Развитие» назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

По данным Банка России, на 1 сентября 2016 года по величине активов эта кредитная организация занимала 238-е место в банковской системе страны.

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