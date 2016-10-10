Барнаул, 10 октября, 2016, 10:35 — ИА Регнум. Коммунальное ЧП произошло сегодня, 10 октября, на одной из тепломагистралей (М-22) в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Авария на теплотрассе в Барнауле. Март 2016 года

Без горячей воды и отопления остались более 90 жилых жомов и 5 социальных объектов, расположенных на участке проспекта Ленина между улицей Северо-Западная и железнодорожной выемкой.

Причиной повреждения, по словам энергетиков, стала серьезная изношенность теплосетей, срок службы которых превышает нормативный. Восстановить подачу ресурсов планируется до конца дня.

Между тем, температура наружного воздуха в краевом центре составляет сейчас около 0 градусов и, по прогнозам синоптиков, продержится на таком уровне в течение всего дня. Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства.

Как уже сообщало ИА, порыв на теплотрассе в Барнауле из-за которого без горячей воды и отопления остались более 20 тыс. человек, случался также в марте 2016 года.

Чтобы найти порыв пришлось перекопать часть улицы Северо-Западная.