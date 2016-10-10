Москва, 10 октября, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Доллар США и евро растут к рублю в ходе торгов 10 октября, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

По состоянию на 10:23 мск евро вырос на 6 копеек до 69,7450 рубля. Торги по европейской валюте открылись на отметке в 69,56 рубля и проходили в диапазоне 69,4650 — 69,8275 рубля.

Доллар США начал торги с 62,07 рубля. К 10:23 он подорожал на 20 копеек и составил 62,4125 рубля. Максимально доллар поднимался до 62,4950 рубля, минимальная отметка составила 62,07 рубля.

Торги на валютном рынке открылись ростом по валютам. Рубль не мог укрепляться в первой половине дня, так как нефтяные котировки с достигнутого максимума $52,82 перешли в коррекционную фазу.

На выходные дни (8−9 октября) и 10 октября Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара и евро. Так, курс доллара снизился на 9 копеек и составил 62,30 рубля, евро упал на 62 копейки до $69,23.