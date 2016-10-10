Москва, 10 октября, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Глава Минобороны Сергей Шойгу вручил штандарт новому командующему ВДВ России генерал-полковнику Андрею Сердюкову и представил его личному составу.

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Генерал-полковник Сердюков назначен командующим Воздушно-десантными войсками указом президента России Владимира Путина от 4 октября 2016 года.

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Сердюков — «грамотный руководитель и умелый организатор», отметил Шойгу. Он напомнил, что Сердюков получил опыт службы в Дальневосточном, Южном и Западном регионах, прошел все основные командно-штабные должности — от командира разведывательного взвода до командующего 12-м резервом Южного военного округа.

Как сообщало ранее, пост командующего ВДВ ранее занимал Владимир Шаманов. Шаманов занял пост главы комитета Госдумы по обороне.