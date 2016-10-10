Бузулук, Оренбургская область, 10 октября, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Добыча нефти на территории Бузулукского бора в Оренбургской области начнется в 2018 году. Она стартует только после того, как ликвидируют аварийные скважины, заявляют нефтяники. Однако в ходе обследования бора сотрудники НПЗ столкнулись неожиданно с проблемой — на территории помимо нефтяных обнаружены газовые скважины, о наличии которых речи не велось.

Иван Шишкин. Сосновый бор. 1895

В ходе работ нефтяники столкнулись с сюрпризом — газовыми скважинами. «Там есть пара опасных скважин, которые нужно ликвидировать, но они не нефтяные. Они газовые. Такие тоже есть нонсенсы. Мы на них не подписывались, если можно так сказать. Это не наша работа, не наш пласт под землей, но они также представляют угрозу, как и нефтяные. Естественно, мы будем привлекать газпромовские организации. Потому что кому, как не им с ними разбираться», — подчеркнули президент группы компаний New Stream — Новый Поток, председатель Совета директоров Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров, сообщает региональный портал RIA56.

На ликвидацию аварийных скважин запланировано потратить около 50 миллионов долларов. Мазуров признался, что нефтедобыча могла бы начаться и раньше, но сроки сдвигаются из-за шума, поднятого в связи с приходом нефтяников в Бузулукский бор, который является заповедной зоной.

Председатель Совета директоров Антипинского НПЗ подчеркнул, что над проектом месторождения работают лучшие умы нефтяной отрасли России — ученые, доктора наук. «Мы призываем всех разумно посмотреть на ситуацию и самим понять, что выгодно что-то делать, чем кричать и ничего не делать. Депутаты — они исторически кричат, у них работа такая, но они ни копейки не вложат в разрешение ситуации с ликвидацией скважин, а угроза с каждым годом нарастает», — сказал Мазуров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2016 года ЗАО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» (Тюменская область), входящий в группу компаний «New Stream — Новый Поток», одержал победу в конкурсе, объявленным правительством РФ, на право пользования недрами с целью разведки и добычи углеводородного сырья Могутовского, части Воронцовского и части Гремячевского месторождений в Оренбургской области сроком на 20 лет. Продуктивные площади находятся на территории Бузулукского бора, но частью национального парка не являются.

Вход нефтяников в бор вызвал неоднозначную оценку. Оппозиционно настроенные политики и общественники угрожали волной протестов. Противники входа нефтяников в бор заявляли, что нефтедобыча грозит «жемчужине Оренбуржья» — Бузулукскому бору экологической катастрофой и гибелью.

В свою очередь нефтяники подчеркивали, что на территории Бузулукского бора, судьба которого не дает покоя противникам нефтедобычи, скопилось огромное количество мусора, от чего некоторые его участки стали мало напоминать национальный парк.

В феврале 2015 года в ходе обсуждения темы потенциальной нефтедобычи на территории уникального леса участники круглого стала отметили, что на территории Бузулукского бора 53 нефтяные скважины требуют ликвидации. Из них по семи скважинам необходимо незамедлительное принятие решения, поскольку они несут реальную техногенную угрозу. Однако о газовых скважинах разговор не велся.

После того, как конкурс выиграл Антипинский НПЗ, губернатор Оренбургской области Юрий Берг и автор специальных проектов группы компаний «New Stream — Новый Поток» заявили, что приступают к решению в первую очередь экологических проблем: ликвидации наиболее опасных скважин с дальнейшей рекультивацией и передачей этих участков государству.

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич весной 2016 года заявил, что он совместно с губернатором Юрием Бергом из-за всплеска протестных настроений еще раз изучили вопрос нефтедобычи.

«Мы сегодня удовлетворены и понимаем, что все происходит в рамках проведенного конкурса и решения конечной задачи — там очищается территория, идут изыскательские работы, проводится большая работа по социальной поддержке населения. То есть, трудоустроены местные жители, обеспечена охрана, уборка, люди получают за это зарплату. Там идет поддержка целого ряда патриотических и спортивных проектов. Мы очень внимательно за этим следим. Сегодня не хотелось бы допускать политизации данного вопроса, потому что это нужный для региона и для страны экономический проект, реализуемый, в том числе, и социально ответственным бизнесом, который берет на себя обязательства и строго их выполняет», — сказал полпред.