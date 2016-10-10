Вашингтон, 10 октября, 2016, 10:15 — ИА Регнум. В течение ближайших нескольких месяцев Марс накроет масштабная пылевая буря. К такому выводу пришли специалисты, много лет наблюдающие за марсианскими ветрами и ураганами, сообщает пресс-служба NASA.

arabiaweather.com Пылевая буря. Марс

Небольшие пылевые бури случаются на Марсе регулярно, однако в те периоды, когда планета приближается к Солнцу, они покрывают целые области. Изредка облака пыли поднимаются в атмосферу и закрывают всю поверхность планеты. Последний раз такое явление наблюдалось в 2007 году.

Такие масштабные штормы препятствуют изучению Красной планеты, поэтому ученые хотят научиться предсказывать их. Так, астроном Джеймс Ширли нашел закономерность между глобальными пылевыми бурями и движением Марса по орбите.

Согласно его выводам, в ближайшие месяцы наступят условия для возникновения глобального шторма. Чтобы подтвердить верность гипотезы Ширли, ученым предстоит наблюдать за планетой.