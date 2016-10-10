Москва, 10 октября, 2016, 10:08 — ИА Регнум. Заявление в суд американской корпорации Google, в котором содержится требование признать недействительным штраф в 438 млн рублей по решению Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), оставлено без рассмотрения. Об этом сообщили в пресс-службе Московского городского суда.

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Заявление американской компанией было составлено 2 сентября. Google счёл, что антимонопольный штраф на него наложили безосновательно, но 5 октября сам подал ходатайство о том, чтобы оставить дело без рассмотрения.

При этом причина указывалась следующая: в производстве суда уже есть аналогичное заявление истца от 26 августа. Уточним, что 25 октября оно должно рассматриваться в Мосгорсуде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФАС признала Google виновной в нарушении закона о конкуренции — в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предустановленных приложений в ОС Android. Ведомство вынесло предписание об устранении нарушений, но оно не было исполнено в установленный срок, до 29 августа.

Google направляла ходатайство о продлении срока исполнения предписания, но ФАС его отклонил: глава российского ведомства Игорь Артемьев заявил, что ФАС готово каждые две недели назначать новые штрафы в отношении компании Google в том случае, если та будет тянуть с выполнением выдвинутых требований.