Саратов, 10 октября, 2016, 10:01 — ИА Регнум. Руководство МУПП «Саратовгорэлектротранс» выпустило на линию ретро-трамвай, оборудованный аудиосистемой и телевизором и выразило надежду, экскурсия будет пользоваться успехом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.saratovmer.ru Ретро-трамвай в Саратове

Первая экскурсия на ретро-трамвае организована для СМИ и прошла 7 октября по самому старому городскому маршруту: от железнодорожного вокзала через центр города к Волге.

Трамвайная система Саратова является одной из старейших в России, отмечая в этом году свое 108-летие. Сегодня она состоит из 10 маршрутов, которые перевозят более 40 млн пассажиров в год. Во время поездки по городу ретро-трамвай привлек к себе внимание всех прохожих, вызвав заинтересованные взгляды и улыбки, отмечает пресс-служба мэрии.

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Директор МУПП «Саратовгорэлектротранс» Константин Касьянов заявил журналистами, что туристический маршрут на ретро-трамвае будет работать для гостей и жителей города по выходным дням». Мы подготовили специальный материал, оборудовали трамвай аудиосистемой, телевизором. Думаю, что в дальнейшем экскурсия будет пользоваться успехом».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне текущего года в Саратове властям удалось снять очередную угрозу остановки трамваев и троллейбусов из-за долгов энергетикам. Накануне Дня России глава Саратова Олег Грищенко предупредил о социальном недовольстве горожан, которое может вызвать остановка общественного электротранспорта с 16 июня. Сразу после праздника 14 июня мэрия Саратова в лице директора МУПП «Саратовгорэлектротранс» Константина Касьянова объявила о снижении задолженности предприятия за электроэнергию более чем в полтора раза.

На тот момент по информации Олега Грищенко долг МУПП «Саратовгорэлектротранс» перед поставщиками электроэнергии составлял 36,9 млн рублей.

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