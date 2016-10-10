Доску Маннергейму атаковали с топором
Санкт-Петербург, 10 октября, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Незаконно установленную в центре Санкт-Петербурга мемориальную доску финскому маршалу Карлу Маннергейму в ночь на 10 октября повредили ударами острого предмета. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на барельефе заметны свежие следы, похожие на царапины или засечки.
Также на доске по-прежнему видны отметины, предположительно, от обстрела из неизвестного оружия, которому доска подверглась на минувшей неделе.
По данным издания «Фонтанка.ру», ранним утром 10 октября доску атаковала группа лиц с топором. Взобравшись к доске по стремянке, они нанесли несколько ударов, которые, однако, не причинили существенного урона. По данным источника, указанные лица были одеты в жилеты с символикой запрещенной в РФ «Национал-большевистской партии».
Ранее, напомним, доску неоднократно заливали красной краской и кислотой. Причиной всех этих действий, выходящих за рамки закона, очевидно, стало как само противозаконное появление доски, так и упорный отказ городских властей предпринять предусмотренные законодательством Санкт-Петербурга действия по демонтажу самовольно установленного объекта.
Добавим, что в суд подан иск от блокадницы Флоры Геращенко, требующей от комитета по культуре Петербурга убрать доску, прославляющую одного из виновников трагедии блокадного Ленинграда.