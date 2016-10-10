Санкт-Петербург, 10 октября, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Незаконно установленную в центре Санкт-Петербурга мемориальную доску финскому маршалу Карлу Маннергейму в ночь на 10 октября повредили ударами острого предмета. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на барельефе заметны свежие следы, похожие на царапины или засечки.

ИА REGNUM Следы от ударов на доске Маннергейму

Также на доске по-прежнему видны отметины, предположительно, от обстрела из неизвестного оружия, которому доска подверглась на минувшей неделе.

По данным издания «Фонтанка.ру», ранним утром 10 октября доску атаковала группа лиц с топором. Взобравшись к доске по стремянке, они нанесли несколько ударов, которые, однако, не причинили существенного урона. По данным источника, указанные лица были одеты в жилеты с символикой запрещенной в РФ «Национал-большевистской партии».

Ранее, напомним, доску неоднократно заливали красной краской и кислотой. Причиной всех этих действий, выходящих за рамки закона, очевидно, стало как само противозаконное появление доски, так и упорный отказ городских властей предпринять предусмотренные законодательством Санкт-Петербурга действия по демонтажу самовольно установленного объекта.

Добавим, что в суд подан иск от блокадницы Флоры Геращенко, требующей от комитета по культуре Петербурга убрать доску, прославляющую одного из виновников трагедии блокадного Ленинграда.