Москва, 10 октября, 2016, 09:31 — ИА Регнум. Ровно 10 лет назад, 10 октября 2006 года, состоялся запуск социальной сети «Вконтакте». В этот день появились первые функции сайта, тестирование проекта шло с начала лета того же года.

pro-vk.info Логотип социальной сети «ВКонтакте»

Сначала социальная сеть позиционировалась как проект для учащихся и выпускников российских вузов. До ноября 2006 года сеть была закрытой, регистрация осуществлялась по приглашениям, обязательным было указание реального имени и фамилии.

Позже создатели «Вконтакте» назвали ее просто «современным, быстрым и эстетичным способом общения в сети». В 2014 году соцсеть посещали 60 млн человек в день, в январе 2015 года их число возросло до 70 млн.

По данным на 15 июля 2015 года, в среднем в течение суток в соцсеть заходят около 65 млн человек. По оценкам SimilarWeb, «Вконтакте» является наиболее популярным сайтом в России и на Украине.