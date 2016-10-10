Горнозаводск, Пермский край, 10 октября, 2016, 09:30 — ИА Регнум. В городе Горнозаводске Пермского края ночью 9 октября произошел пожар в местной больнице. Пришлось эвакуировать 19 пациентов. Пострадало три человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 10 октября в ГУ МЧС по Прикамью.

pixabay.com Пожар

Трое пациентов нарушили больничный режим. Они распивали алкогольные напитки и курили прямо в палате, расположенной на втором этаже лечебного учреждения. По предварительным данным, один из пациентов уронил сигарету на постель. В результате возгорания постельных принадлежностей и матраса ожоги первой-второй степени и отравление продуктами горения получили три пациента.

«Опросить пострадавших после пожара не предоставлялось возможным в связи с сильным алкогольным опьянением пострадавших. Один из них смог пояснить, что вечером они с коллегами по палате распивали спиртное, курили все. После чего он уснул, проснулся от шума, когда его разбудила медсестра. Медицинский персонал больницы вывел всех троих на улицу», — отметили в ГУ МЧС по Пермскому краю. В ведомстве также добавили, что проверка по пожару продолжается.