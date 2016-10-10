Омск, 10 октября, 2016, 09:26 — ИА Регнум. В Омске почти под самым фундаментом Свято-Никольского Казачьего собора обнаружили древнее погребение. Как сообщили ИА REGNUM в областном министерстве культуры, захоронение отличается от ранее обнаруженной и изученной могилы.

sibmincult.ru Древнее погребение, обнаруженное на месте Свято-Никольского Казачьего собора

Уточняется, что погребен был не сам умерший человек, а его прах после ритуальной кремации, что также является одной из характерных черт погребальной практики носителей андроновской культуры эпохи бронзы. В могилу вместе с прахом был помещен большой глиняный сосуд, украшенный геометрическим орнаментом. По словам специалистов, он сохранился до наших дней в очень хорошем состоянии.

Эта находка подтверждает ранее высказанную археологами гипотезу о том, что на этом месте мог находиться древний некрополь, отметил специалист областного министерства культуры Альберт Полеводов. Ученые намерены выяснить, чем вызваны различия в погребальных традициях. Как только все необходимые исследования завершатся, находки передадут в музей археологии и этнографии ОмГПУ.

Напомним, ранее при реконструкции Никольского собора было обнаружено захоронение бронзового века. Его нашли во время земляных работ в цокольном помещении храма. По мнению специалистов, это уникальная находка, так как погребение чудом уцелело при возведении такого большого сооружения как Свято-Никольский Казачий собор. «Возможно это захоронение является остатками большого кладбища, исчезнувшего при интенсивном освоении территории нынешнего Омска в последние 300 лет», — сделали вывод ученые.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в поселке Черемушки на окраине Омска 6 октября во время земляных работ сотрудники «ОмскВодоканала» откопали кости мамонта. В областном министерстве культуры ИА REGNUM тогда сообщили, что подобные находки на территории Западной Сибири, в том числе в Омской области, не редкость.

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Ремонтно-реставрационные работы на территории храма проводятся в рамках федеральной целевой программы «Культура России». Их планируют завершить в конце 2016 года.