Каменск-Уральский, Свердловская область, 10 октября, 2016, 09:29 — ИА Регнум. На Среднем Урале администрацию Каменска-Уральского и МКУ «Управление городского хозяйства» обязали отремонтировать дорожное полотно по улицам Заводской, Травянской и Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

В результате проведённой проверки состояния дорог города на указанных улицах были выявлены дефекты: выбоины и ямы. Исковые требования прокуратуры об устранении недостатков были удовлетворены Красногорским районным судом Каменска-Уральского. Ответчики не согласились с решением суда и подали апелляционную жалобу, однако Свердловский областной суд оставил в силе решение первой инстанции.

В пресс-службе администрации Каменска-Уральского сообщили, что на данный момент практически по всем указанным улицам ремонт дорог завершён. «Отремонтирована улица Ленина, Лермонтова, Заводская. Мы много дорог отремонтировали в этом году за счёт выделенных городу из областного бюджета целевых 243 миллиона рублей. По ремонту улицы Травянской надо выезжать и уточнять», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее неудовлетворительное состояние дорожного полотна было выявлено в результате проверки в Артёмовском на улицах Ленина, Лесная и Дзержинского. В мае текущего года из-за аварийного состояния центральной улицы города по ней было закрыто движение городского транспорта.

В результате надзорные органы обратились в суд с иском об устранении недостатков. Суд обязал администрацию Артёмовского провести ремонт на указанных улицах. В итоге улицы Лесная и Дзержинского были отремонтированы, а в начале сентября начался ремонт улицы Ленина. Как сообщили в администрации, ремонт будет завершён до конца сезона. Помимо дорожного полотна улицы Ленина также будет отремонтирована и часть пешеходных тротуаров.