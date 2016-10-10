Вашингтон, 10 октября, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Американский телеведущий Билли Буш, который является автором утренней передачи Today на телеканале NBC, попал в «чёрный список» руководства телеканала из-за скандала по поводу видео с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом: ему временно запрещено вести телепередачу, пишет газета The New York Times.

eonline.com Интервью Билли Буша с Дональдом Трампом

Телеканал распространил среди своих сотрудников служебную записку с осуждением в адрес Буша. Комментируя интервью Трампа Бушу, полученное в 2005 году, в котором будущий кандидат в президенты пренебрежительно высказывается о женщинах, а Буш поддерживает эту беседу, руководство телеканала отметило, что «высказываниям, допущенным Бушем, нет оправдания».

Напомним, видеозапись с этим интервью Трампа попала в электронную версию газеты The Washington Post 7 октября. Сроки опалы телеведущего пока не озвучены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Барак Обама осудил Трампа за его оскорбительное высказывание о женщинах, которое было зафиксировано на видео еще в 2005 году.