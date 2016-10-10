Салехард, 10 октября, 2016, 09:19 — ИА Регнум. На Ямале планируют поднять минимальный размер оплаты труда почти на треть, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM МРОТ

В Салехарде 7 октября было подписано трёхстороннее соглашение о повышении минимальной заработной платы (МРОПТ) в округе примерно на треть. С 1 июля 2017 года она будет составлять 16 тыс. 299 рублей. В 2016 году минимальная заработная плата в ЯНАО была зафиксирована в размере 12 тыс. 431 рубля.

За последний месяц 29 предприятий на Ямале ликвидировали задолженность по заработной плате, отмечает директор департамента экономики ЯНАО Светлана Гусева. Выплаты на общую сумму 644 млн рублей были произведены пяти с половиной тысячам работников.

Начиная с минувшей недели в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа идёт работа по подготовке регионального бюджета на следующий год и на период до 2019 года. Проект будет представлен в окружной парламент уже 1 ноября. Также в ноябре в Государственной думе РФ будет рассмотрен федеральный бюджет.

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин в комментарии по работе над подготовкой главного финансового документа региона отметил, что несмотря на плановый дефицит текущего года, бюджет Ямала исполняется с профицитом. Произведено досрочное погашение банковских кредитов, исполнены обязательства по государственной гарантии округа.

Говоря о подготовке бюджета на будущий период, Кобылкин подчеркнул: «Мы рассчитываем самостоятельно обеспечить финансированием свои расходные обязательства, не прибегая к финансовой помощи из федерального бюджета», — сказал губернатор. Он напомнил, что помочь в этом призван ввод ряда новых крупных проектов.

Отметим, что занимая 71 место по численности населения, Ямало-Ненецкий округ по налоговым отчислениям в федеральный бюджет находится на третьем месте в стране.