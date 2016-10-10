Москва, 10 октября, 2016, 09:17 — ИА Регнум. В Кремле ведут подготовку к встрече лидеров «нормандской четверки» (РФ, Германия, Франция и Украина), на которой ключевой темой станет урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

lavocesociale.it «Нормандская четверка»

«Подготовка ведется, — говорит представитель Кремля. — По мере того, как она будет финализироваться, мы предоставим вам (журналистам) информацию о возможных сроках ее проведения».

16 сентября представитель Украины Леонид Кучма в ходе переговоров в Минске заявил, что ответственность за невыполнение Минских договоренностей должны взять на себя представители «нормандской четверки» Франция и Германия.

«Главными представителями «нормандской четверки» в первую очередь являются Германия и Франция, потому что они главные люди, которые принимали решения и отвечают сегодня за эти решения, — отметил Кучма. — Если эти решения не выполняются в той мере, в которой записаны в протокол, то пусть они на себя берут вину».

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