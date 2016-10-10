Ставрополь, 10 октября, 2016, 09:12 — ИА Регнум.



Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

В Ставропольском крае произошло землетрясение мощностью 3,8 баллов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Толчки могли почувствовать жители Ставрополья ночью 10 октября в 00:40. Эпицентр пришелся на границу Шпаковского и Кочубеевского районов. Подземные толчки произошли на глубине 10 км.

Соседние со Ставропольем регионы вряд ли смогли ощутить землетрясение. Вместе с тем, Ставропольские службы наладили взаимодействие с сейсмологической лабораторией республики Северная Осетия — Алания и Единой географической службой РАН (город Обнинск, Московская область).

Разрушений и пострадавших в результате землетрясения удалось избежать. Не произошло также повреждений социальной и инженерной инфраструктуры.

Отметим, что незначительные землетрясения случались на Ставрополье и прошлой осенью. Так, 3 ноября 2015 года жители Ставрополья и Северо-Кавказских республик почувствовали землетрясение, эпицентр которого пришелся на населенный пункт Маланино Краснодарского края. Мощность землетрясения тогда достигла 4,6 баллов.

А 14 мая 2016 года в 00:20 на границе Ботлихского района Дагестана и Веденского района Чечни произошли подземные толчки мощностью 3−4 балла. Подземные толчки ощутили в регионе Кавказских Минеральных Вод и в юго-восточных районах Ставропольского края.