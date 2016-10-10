Москва, 10 октября, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия») просит правительство РФ не допустить повышения цен на дешевые лекарства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, соответствующее письмо Епифанова направила замглавы правительства Аркадию Дворковичу.

xconomy.com Лекарства

Информация о готовящемся в Минпромторге проекте постановления об отмене регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) стоимостью до 50 рублей вызывает ее опасения.

Предполагается, что фармацевтические компании смогут самостоятельно регулировать цены на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП.

«В случае отсутствия государственного регулирования цен на лекарства массового спроса такие как: глицин, аспирин, ибупрофен, панкреатин, вода для инъекций произойдет их неминуемое удорожание, что самым неблагоприятным образом отразится на наиболее социально незащищённых категориях наших граждан», — отмечает депутат.

В целях недопущения подобной ситуации и для определения оптимальных условий поддержки фармакологических компаний, вице-спикер Госдумы предлагает заместителю председателя правительства организовать дополнительную проработку проекта постановления с представителями экспертного сообщества и общественных организаций.

Епифанова также предлагает создать межведомственную рабочую группу с участием представителей профильных комитетов Госдумы для публичного обсуждения возможных мер поддержки отечественных производителей недорогих лекарственных препаратов.