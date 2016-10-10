Черкесск, 10 октября, 2016, 09:10 — ИА Регнум. ЦБ РФ с 10 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Развитие» (Черкесск), говорится в сообщении Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Кредитная организация лишилась лицензии в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Кроме того, значение нормативов достаточности собственных средств (капитала) опустилось ниже 2%. Также КБ «Развитие» проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

На 1 сентября черкесский банк «Развитие» занимал 238 место в банковской системе РФ по величине активов. Банк является участником системы страхования вкладов.