Оренбург, 10 октября, 2016, 09:08 — ИА Регнум. В Оренбургской области 4,5% учащихся в сельской местности с закрытием школ, которые стали малокомплектными, доставляются к месту обучения на школьных автобусах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минобре региона, в 2016—2017 учебном году в школах области обучается более 210,7 тысячи учеников. Ежедневно подвозится к местам обучения и обратно более 9,5 тыс. человек.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

В подвозе детей задействовано 469 автобусов, соответствующих ГОСТ, оснащенных системой ГЛОНАСС и оборудованных тахографами. Дефицит водителей школьных автобусов в Оренбургской области отсутствует. Все лица, осуществляющие подвоз детей к местам обучения и обратно, имеют требуемую категорию водительских прав и необходимый стаж.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что в 2016 году произошло четыре дорожно-транспортных происшествия с участием школьных автобусов в Беляевском, Домбаровском, Новоорском и Северном районах. Причинами происшествий явилось недостаточное соблюдение правил содержания и обслуживания автобуса, а также нарушение водителями правил дорожного движения.

В настоящее время потребность школ области в автобусах удовлетворена на 100%. В период 2016—2017 учебного года автопарк школьных автобусов планируется обновить на 41 единицу. До конца 2016 года будет приобретено 27 автобусов за счет федеральных и привлеченных средств.

Однако проблемы в сфере школьных перевозок возникают. Так, в Домбаровском районе школьников из поселка Тюльпанный перестали регулярно подвозить на специальном транспорте в поселок Красночабанский до места их учебы в средней образовательной школе. В частности, подвоз школьников неоднократно отменялся в дни проведения в районном центре массовых мероприятий, о чем образовательное учреждение оповещало родителей. В итоге несовершеннолетние были вынуждены пешком добираться до расположенной в 4 км от их мест жительства школы и обратно. На ситуацию местные жители пожаловались во время встречи с прокурором района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Оренбургской области.

Проведенная прокуратурой проверка выявила нарушения требований законодательства об образовании, в соответствии с которым образование в Российской Федерации является общедоступным, а бесплатное транспортное обеспечение обучающихся для их перевозки до места обучения и обратно — одной из форм социальной поддержки и стимулирования.

В настоящее время нарушения устранены. Перевозка учащихся в школу и обратно осуществляется на постоянной основе.

Депутат Заксобрания Оренбуржья Владимир Фролов ранее заявлял, что на станции Сара Кувандыкского городского округа закрытие малокомплектной школы повлекло за собой проблему пути к знаниям в прямом смысле. С 1 сентября 2015−2016 учебного года были вынуждены добираться в основную Новосаринскую школу, которая расположена на территории бывшего совхоза Саринский. Теперь это тоже — основная школа, в которой учатся более 100 учащихся.

«Дети вынуждены пешком ходить со станции Сара по полю в стужу и метель в Новосаринскую школу», — сказал Фролов.

Стоит отметить, что в сельской местности обучается почти половина школьников региона — 41%. «Характерной особенностью системы образования Оренбуржья является достаточно высокий процент школ, расположенных в сельской местности (78,4%). В них обучаются около 88 тыс. детей», — отметил министр образования области Вячеслав Лабузов. (41%).

В 2016 году 297 школ (34,5%) от общего количества школ области — это учреждения с низкой наполняемостью учащихся, из них 12 начальных школ с наполняемостью менее 10 человек, в которых обучаются 70 учеников; 114 основных школ с наполняемость менее 40 человек, в которых обучаются 3195 учеников; 171 средняя школа с наполняемостью менее 100 человек, в которых обучаются 10 739 учащихся.

К началу 2016−2017 учебного года в области закрыто пять школ, к началу 2015−2016 учебного года — 22 школы, к началу 2014−2015 учебного года — 12 школ. К 2017−2018 учебному году планируется закрыть пять школ.

«Основная причина закрытия — малое количество или отсутствие учащихся. Однако закрытие малокомплектных школ не влечет снижения доступности образования для детей. Для учащихся из малых сел Оренбуржья организован ежедневный подвоз к базовым школам, где созданы соответствующие современным требованиям условия и имеются квалифицированные педагогические кадры», — подчеркнули в Минобре региона.

Добавим, что еще три года назад министр образования области заявлял, что в регионе не намерены закрывать малокомплектные школы: «Мы не можем пойти на этот вариант, губернатор Юрий Берг не раз говорил: «Без школы не бывает села».