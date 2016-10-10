Монреаль, Канада, 10 октября, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Согласно результатам исследований канадских учёных, для человеческого мозга очень полезными являются танцы и обучение музыке, пишет журнал «NeuroImage».

Дарья Антонова ИА REGNUM Танцы

Исследование проводили учёные из Университета Конкордия (Монреаль, Квебек, Канада). Они сравнили влияние танцев и музыки на мозг человека при помощи сканирования и получили интересные результаты.

В ходе эксперимента участников разделили на три группы: первая — музыканты, вторая — танцоры, третья (контрольная группа) — просто люди, не занимающиеся ни танцами, ни музыкой. Сканирование показало различия в головном мозгу у представителей разных групп.

Например, у людей, занимающихся танцами, отмечается более широкое соединение пучков волокон, которые связывают сенсорные и моторные области мозга. Также у этой группы пучки волокон, которые соединяют полушария мозга в областях, где осуществляется процесс обработки сенсорной и двигательной информации, более мощный.

Таким образом, занятия музыкой и танцами положительно, но по-разному, влияет на мозг: количество связей и пересечений волокон при соответствующих занятиях (танцы или музыка) увеличиваются.