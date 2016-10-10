Москва, 10 октября, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин примет участие в 23-м Мировом энергетическом конгрессе в Стамбуле, 10 октября он выступит на специальной сессии форума. В рамках мероприятия намечена встреча российского лидера с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.

worldimage.co.uk Стамбул

Путин и Эрдоган обсудят актуальные вопросы российско-турецких отношений, а также текущую обстановку в регионе и мире. Итогом встречи станет подписание ряда двусторонних документов.

Отмечается, что «на полях форума планируются контакты российского лидера и с другими главами государств». В частности речь идет о встрече Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Мадуро заявлял о намерении встретиться со своим российским коллегой. Глава Венесуэлы пояснил, что собирается более предметно обсудить с Путиным соглашения в военной, финансовой, экономической, сельскохозяйственной и торговой сферах.