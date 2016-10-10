Ростов-на-Дону, 10 октября, 2016, 09:04 — ИА Регнум. В Ростовскую область, где более двух лет не регистрировались случаи африканской чумы свиней (АЧС), пришёл опасный вирус. Болезнь поразила одну домашнюю свинью в личном подсобном хозяйстве в посёлке Весёлый. Из-за угрозы распространения вируса режим ЧС решено вести на территории всего Веселовского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС 10 октября.

Cвиньи

Первая угрожаемая зона — хутор Спорный — находится всего лишь в пяти километрах от Веселого, где произошла вспышка АЧС. Как пояснили в пресс-центре областной станции по борьбе с болезнями животных, готовится проект постановления главы региона об установлении карантина на территории зараженного поселка.

Отметим, что вирус АЧС в последний раз регистрировался на Дону в 2014 году, в трех населенных пунктах в Миллеровском и Каменском районах. Болезнь поразила диких кабанов. В 2013 году в области было зафиксировано 11 неблагополучных по АЧС населенных пунктов. В шести случаях переносчиками вируса были дикие кабаны, в пяти — домашние свиньи.

Напомним, что весной этого года вакциной от вируса были привиты свыше 170 тыс. животных, владельцам ЛПХ разъясняли требования ветеринарного законодательства. Груженые автомобили, прибывающие из неблагополучных по чуме свиней регионов на Дон, постоянно проверяются. Для этого были сформированы мобильные ветеринарно-полицейские группы.

Как отмечают ветеринары, распространению опасных вирусов чаще всего способствуют нелегальные перевозчики скота и животноводческой продукции, а также владельцы ЛПХ, которые содержат животных без соблюдения ветеринарно-санитарных правил.