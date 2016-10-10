Ханты-Мансийск, 10 октября, 2016, 08:58 — ИА Регнум. В Югре после трений удалось найти компромисс по зонированию природного парка «Нумто» между нефтяниками, оленеводами, федеральными и окружными властями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО.

numto.ugraoopt.ru Природный парк «Нумто»

Напомним, проект зонирования природного парка «Нумто» прошёл несколько публичных слушаний. Первоначальная его версия вызвала массу нареканий общественности. Зонирование необходимо для добычи нефти и строительства необходимой для этого инфраструктуры без ущемления интересов коренных малочисленных народов из Белоярского, Сургутского и Нижневартовского районов. Серьезная ответственность легла на плечи сотрудников администраций районов, правительственных ведомств Югры и «Сургутнефтегаза», которому предстоит осваивать территорию, занимающую Нумто. В Минприроды РФ заверили: при поступлении проекта решения правительства ХМАО об изменении зонирования природного парка «Нумто» он будет согласован с общественностью.

Общественники внесли около 30 предложений от жителей Нумто, «Гринпис России», института географии РАН, географического факультета МГУ, регионального отделения в ЯНАО «Русского географического общества», председателя ассамблеи КМНС Югры Еремея Айпина, депутата Госдумы Григория Ледкова. Новый проект зонирования природного парка «Нумто» разработан ООО «Экомакс».

Многие из противников зонирования обеспокоены судьбой священного озера Нумто и земель, где коренные жители пасут оленей. Однако в этом году часть природного парка вокруг озера Нумто получила статус достопримечательного места, и включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения. В пределах достопримечательного места выделено три основных функциональных зоны: территория святилищ, территория распространения объектов археологического наследия и территория охраняемого ландшафта.

На минувшей неделе восемь оленеводческих семей Белорского района, проживающих в местах изменения зонирования парка, подписали соглашение с последней представленной версией зонирования, а также дали согласие на проведение дороги к Верхне-Казымскому месторождению и автозимника к Ватлорскому месторождению. Кроме того, прописано, что размещение объектов пользования недрами на данной территории будет возможно только после согласования их размещения с коренными жителями, проживающими вблизи этих мест.

Оленевод Василий Пяк, который был ярым противником изменений зонирования Нумто, сообщил «Новостям Югры», что по новому проекту промышленные объекты не затрагивают оленьи пастбища.

«Конечно, отбившиеся олени могут туда прийти, но оленеводы обратно их отгоняют. В любом случае если нефтяники будут работать, мы как работники парка будем прослеживать их деятельность. Если так рассудить, то когда создавали парк, мнение о его границах коренных жителей даже не спрашивали. Сегодня окружная власть и нефтяники прислушиваются к нашему голосу», — заявил Василий Пяк Ugra-news.ru.

Оленевод Петр Покати проживает на угодьях на реке Казым. Сейчас недропользователи заключили договор с оленеводом Петром Покати, согласно которому «Сургутнефтегаз» обязуется выделить средства на строительство кораля (загона для оленей), и окажет помощь в установлении границ родовых угодий.

«Если нефтяники выполнят свои обещания, помогут отгородиться от территории их объектов, то, как говорится, будут волки сыты и овцы целы», — передаёт Ugra-news.ru слова Петра Покати.

«После того, как мы получим заключение от всех профильных департаментов, наше ведомство предоставит документы на рассмотрение правительству Югры, и будет принято окончательное решение, — отметил в беседе с корреспондентом ugra-news.ru директор окружного департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Евгений Платонов. — Конечно, найдутся люди несогласные с зонированием, однако, чтобы критиковать данный компромисс необходимо встать на место тех оленеводов, которые проживают на этой территории. Согласны ли они будут жить в тех условиях, в которых сейчас проживает коренное население? Без света, дороги и связи? Люди хотят жить в современных условиях, они ждут появления дорог и других инфраструктурных изменений. А это все возможно только с изменением зонирования природного парка».

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