Москва, 10 октября, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 10 октября, баррель Brent торгуется возле отметки в $51,5 свидетельствуют данные The ICE Futures Europe.

bashneft.ru Добыча нефти

По состоянию на 8:47 мск декабрьские фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,913% и составили $51,46 за баррель. Нефть WTI к этому времени торгуется по $49,29 за баррель, она потеряла 1,055%.

Торги по нефти 7 октября завершились в минусе. По итогам дня баррель Brent подешевел на 1,8%, до $51,67. Это была незначительная коррекция после семидневного роста котировок на 15,6% на одних ожиданиях, что страны ОПЕК снизят добычу нефти на встрече в Вене в конце ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в среду, 28 сентября, в Алжире состоялась неформальная встреча членов ОПЕК. ОПЕК пришел к соглашению: с ноября члены картеля заморозят добычу на уровне 32,5−33 млн баррелей в сутки.

Над квотами и другими подробностями сделки стороны будут работать в октябре-ноябре текущего года, после чего должны будут выработать окончательное решение. Ожидается, что ряд неформальных встреч пройдет в Стамбуле на Всемирном энергетическом конгрессе 9−13 октября.