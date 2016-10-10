Хабаровск, 10 октября, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Сезонная прививочная кампания, направленная на иммунизацию населения от вируса гриппа стартовала в Хабаровском крае с задержкой. В редакцию районной газеты «Восход-Ванино» в Ванинском районе всю минувшую неделю звонили возмущенные родители с вопросом: «Почему до сих пор детям не делают прививки?!».

vaninoport.ru Свободный порт Ванино

Родители жаловались, что в прошлые годы кампания по защите детворы от опасного вируса начиналась уже в сентябре, сейчас на календаре уже октябрь, а дети не привиты.

Между тем, еще в начале сентября, в эфире региональной телекомпании «Губерния», чиновники краевого минздрава предупреждали население об особенно «зверском» характере надвигающегося гриппа и обещали, что уже с началом учебного года в детских учреждениях заработают прививочные кабинеты.

Читайте также: «Здравоохранение Хабаровского края лихорадит: анамнез установлен?»

На звонки родителей в Центральную районную больницу Свободного порта Ванино медики отвечали, что детской вакцины пока нет. Только 3 октября и.о. главврача Ванинской ЦРБ Татьяна Цыбуля сообщила, что требуемые препараты наконец-то поступили в краевую столицу и вакцинация детей начнется уже с 10 октября.

На вопрос родителей, адресованный чиновникам Территориального управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Ванинском и Советско-Гаванском районах, «Почему вакцинация детей так затянулась?», получен ответ: «Вакцинация началась в сентябре, как положено. Просто вакцина очень быстро закончилась».

Читайте также: Здравоохранение в Приморье: «Вакцины нет, в церковь идите»

С противогриппозной вакциной для взрослого населения проблем в районе нет. По состоянию на сегодняшний день, по данным медиков, в Ванинском районе привито порядка 65% населения. Специальные бригады выезжают на предприятия, в больнице постоянно работает прививочный кабинет. Иммунизация населения на побережье Татарского пролива будет проходить до 1 ноября.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, в прошлом году в Хабаровском крае от гриппа скончалось 3 человека. Медики предупреждают: вакцина не гарантирует 100%-й защиты от заболевания, но привитые люди переносят грипп легче и без последствий.