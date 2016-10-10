Москва, 10 октября, 2016, 08:38 — ИА Регнум. Снижения напряжённости в вопросе оплаты коммунальных услуг российское министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой РФ) предлагает достичь путём исключения управляющих компаний из цепочки платежей. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ, главный жилищный инспектор Андрей Чибис в интервью газете «Известия».

Clker-Free-Vector-Images Сокращение цепочки

Чибис отметил, что «расщепление» платежей будет осуществляться на уровне банка, оплата же пойдёт от потребителей услуг ЖКХ напрямую. В настоящее время предложение обсуждается в правительстве: решение должно быть вынесено к концу этого года.

По словам Чибиса, тема оплаты актуальна — это одна из болевых точек сферы ЖКХ: задолженность находится к настоящему моменту на уровне триллиона рублей. «В стратегии развития ЖКХ повышение платежной дисциплины — один из приоритетов нашей работы на ближайший год», — сказал Чибис.

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