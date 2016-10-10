Москва, 10 октября, 2016, 08:20 — ИА Регнум. Министерством экономического развития РФ подготовлен проект распоряжения правительства о продаже контрольного пакета акций «Башнефти» нефтегазовой компании «Роснефть». Об этом заявил глава министерства Алексей Улюкаев, сообщает издание «Ведомости».

bashneft.ru Добыча нефти

Как отметил Улюкаев, только «Роснефть» выступила с юридически обязывающим предложением о покупке компании, превышающим определенную оценщиком стоимость. Он добавил, что распоряжение о продаже 50,08% акций «Башнефти» должно выйти до 15 октября.

Глава Минэкономразвития оценил синергетический эффект для «Роснефти» при покупке «Башнефти» в 150−180 млрд руб, при этом сумма сделки составит от 325 до 330 млрд руб. В том случае, если сделка будет заключена в текущем месяце, средства поступят в бюджет до конца года, пояснил Улюкаев.