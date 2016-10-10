Сент-Луис, США, 10 октября, 2016, 08:17 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его оппонент — кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон — в начале второго раунда теледебатов не пожали друг другу руки, передает ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Как и на предыдущих дебатах, оба политика одновременно вышли на сцену и приветствовали аудиторию, но рукопожатиями не обменялись. Тем не менее, муж Хиллари — экс-президент США Билл Клинтон пожал руку жене Трампа Меланье, а также остальным членам его семьи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по результатам опроса телеканала CNN и компании ORC во втором раунде дебатов одержала кандидат-демократ Хиллари Клинтон: её сочли победителем 57% опрошенных, Трампа — 34% человек.