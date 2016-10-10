Тирана, 10 октября, 2016, 08:15 — ИА Регнум. Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике планирует завершить выступления за сборную Испании после футбольного чемпионата мира (ЧМ) 2018 года, который состоится в России.

zimbio.com Жерар Пике

«Чемпионат мира в России станет моим последним турниром в футболке сборной Испании, — цитирует Пике «Р-Спорт». — Мое решение не принято сгоряча, я много и долго думал об этом».

9 октября сборная Испании на выезде переиграла команду Албании в рамках отборочного турнира ЧМ-2018. Встреча, прошедшая на стадионе «Лоро Боричи», завершилась со счетом 2:0.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах Российской Федерации (РФ).

Читайте также: Болельщики разглядели в дизайне футболки Жерара Пике политические мотивы