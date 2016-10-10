Лондон, 10 октября, 2016, 08:02 — ИА Регнум. В ходе заседаний правительства Великобритании запрещено использовать «умные часы» Apple (Apple Watch): это метод противодействия кибератакам «российских хакеров», пишет Telegraph.

planetapress.com Apple Watch

Это ограничение было введено после того, как распространилась информация о том, что хакеры научились использовать Apple Watch как прослушивающее устройство. Ранее запрет на гаджет распространялся на отдельных министров, в том числе на бывшего главу британского министерства юстиции Майкла Гоува.

Как ранее сообщает ИА REGNUM, 8 октября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что у обвинений США в адрес Москвы в том, что та причастна к совершению хакерских атак на серверы Демократической партии, отсутствует доказательная база.