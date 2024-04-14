Рогов: Киев рассматривает несколько сценариев провокации на Запорожской АЭС
Рогов заявил, что киевские власти рассматривают несколько сценариев провокации на Запорожской АЭС
Мелитополь, 27 июня, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Власти Украины рассматривают несколько сценариев провокации на Запорожской атомной электростанции (АЭС), и в том числе ракетный удар или террористический акт. Об этом 27 июня сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Режим Зеленского на фоне провала контрнаступления вынашивает несколько сценариев насчет атомной станции. Это может быть ракетный удар, теракт или попытка захвата путём форсирования Днепра», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Глава движения уточнил, что провокация на ЗАЭС может оказаться ещё одним терактом Киева, из череды уже устроенных им на газопроводах «Северный поток», Каховской ГЭС и аммиакопроводе Тольятти — Одесса.
Рогов указал, что подготовкой провокации занимаются Зеленский и глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, желающие любым способом получить согласие на такие действия от своих кураторов с Запада.
Также он отметил, что в данный момент Киев пытается заранее возложить ответственность за такой теракт на Россию, убеждая жителей контролируемых им территорий Украины и западного обывателя ложными сообщениями о том, что российская сторона якобы заминировала собственную АЭС.
«Это утверждение опровергают даже представители МАГАТЭ», — подчеркнул Рогов и добавил, что попытка такой провокации может быть предпринята до саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдёт 11–12 июля.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил о якобы намерении России подорвать ЗАЭС. Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг такие обвинения, назвав их ложью. Он подчеркнул, что Россия и МАГАТЭ заинтересованы в продолжении контактов по безопасности станции.
Позднее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВСУ попытаются устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС, чтобы потом обвинить в этом Россию. Американский военный в отставке уточнил, что Зеленский готов предпринять такую отчаянную попытку из-за неудачного контрнаступления украинских войск.