Варшава, 10 октября, 2016, 08:01 — ИА Регнум. Известный кинематографист Анджей Вайда скончался в Польше на 91-м году жизни. Он был госпитализирован несколько дней назад, и умер вечером в воскресенье, 9 октября, сообщает Gazeta Wyborcza.

wiadomosci.gazeta.pl Анджей Вайда

Анджей Вайда появился на свет 6 марта 1926 года в городе Сувалки, что на севере Польши. Его мать работала учительницей в школе, отец погиб в 1939 году. В 1954 году он окончил Лодзинскую киношколу, его дебютной работой стала военная драма «Поколение».

По мнению критиков, картина положила начало такому направлению, как Польская школа кинематографа. Позже вышли ленты Вайды «Канал» и «Пепел и алмаз», вместе с «Поколением», составившие трилогию.

Анджей Вайда снимал как экранизации литературных произведений (включая Достоевского, Булгакова), так и политические картины: «Человек из мрамора», «Человек из железа», «Дантон». Кроме того, в конца 50-х годов режиссер работал и в театре.

В период с 1977 по 1982 год Вайда был председателем Союза польских кинематографистов, в 80-е активно участвовал в политической деятельности. В 1972 году его супругой стала театральная художница и актриса Кристина Захватович.

Анджей Вайда был награжден премиями «Оскар», «Сезар», «Феликс», Государственной премией Польской Народной Республики и рядом престижных международных наград. В 1987 году он пожертвовал Премию Киото на создание в Кракове музея японского искусства, который был открыт в 1994 году.