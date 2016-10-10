Сент-Луис, США, 10 октября, 2016, 08:01 — ИА Регнум. По результатам опроса телеканала CNN и компании ORC в дебатах кандидатов на пост президента США победу одержала кандидат-демократ Хиллари Клинтон, сообщает телеканал.

geo.tv Дебаты между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом

Клинтон сочли победителем 57% опрошенных, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 34% голосов. Причем 63% респондентов отметили, что на вторых дебатах с Клинтон Трамп выступил лучше, чем на первых — 26 сентября.

21% респондентов сочли выступление Трампа хуже, чем в первом раунде, 15% — не заметили разницы. Сам Трамп заявил, что ведущий поддерживал Клинтон — ей он давал лишнюю минуту на ответ, тогда как его обрывали сразу после окончания установленного времени.

Напомним, второй раунд дебатов прошел 9 октября в Вашингтонском университете в Сент-Луисе (штат Миссури). Их транслировали в прямом эфире в 260 американских кинотеатрах. Первый раз соперники встретились под телекамерами 26 сентября в пригороде Нью-Йорка, тогда телеканал CNN, чью аудиторию в основном составляют демократы, также присудил победу Клинтон.

Накануне вторых дебатов по результатам опроса газеты Los Angeles Times и исследовательской службой Университета Южной Калифорнии Трамп опережал Клинтон — его поддерживают, по результатам социологического опроса, 45,5% респондентов, а Клинтон — 43,3%.