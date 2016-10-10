Горно-Алтайск, 10 октября, 2016, 07:59 — ИА Регнум. Сразу два землетрясения произошло в воскресенье, 9 октября, в Республике Алтай. Об этом, как передает газета «Коммерсантъ», сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

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Первый подземный толчок магнитудой 3,6 был зафиксирован в 222 км к юго-востоку от Горно-Алтайска. Эпицентр находился в непосредственной близости от села Акташ.

«Сейсмособытие было зафиксировано в 18:21 мск в воскресенье, — говорится в сообщении. — Интенсивность сотрясений в эпицентре — 4,3 балла по шкале MSK-64».

Еще одно землетрясение магнитудой 3,1 было зафиксировано в 03:30 мск.

«Эпицентр (подземных толчков) располагался в 186 км юго-восточнее Горно-Алтайска, — говорится в сообщении. — Интенсивность сотрясений — 3,5 балла по шкале MSK-64».