Улан-Удэ, 10 октября, 2016, 07:49 — ИА Регнум. Над инвестиционной привлекательностью Бурятии необходимо работать. В частности, нужно повышать эффективность подразделений, ответственных за работу с инвесторами, считает первый заместитель директора института экономики и управления Бурятского государственного университета (БГУ) Александр Янтранов.

cbs-ulan-ude.ru Улан-Удэ. Бурятия

По его словам, инвестиционная привлекательность в Бурятии остается под вопросом, что характеризуется стабильным снижением инвестиций с 2012 года. Так, инвестиции в основной капитал в текущих (не постоянных) ценах продемонстрировали следующую динамику: в 2012 году — 41,2 млрд руб., в 2013 — 39,6 млрд руб., в 2014 году — 36,0 млрд руб., в 2015 году — 36,3 млрд. руб., сообщил эксперт со ссылкой на Бурятстат.

«В связи с этим, с одной стороны, было бы крайне важно выявить причины их снижения. С другой стороны, крайне важно осуществлять постоянное повышение эффективности работы подразделений, ответственных за работу с инвесторами: начиная с охвата современными программами непрерывного обучения (по типу мини-МВА, программ обучения Фонда моногородов и др.) для представителей органов власти и бизнеса, внедрения проектных подходов к управлению в субъектах РФ и муниципальных образованиях, привлечения представителей регионального бизнеса в работу исполнительных органов власти на местах, создания благоприятной формальной и неформальной среды для коммуникаций представителей органов власти и бизнеса. Необходимо обеспечить прозрачность в принятии решений органов власти, особенно в части распределения субсидий. И с этой точки зрения формирование полноценной стратегии развития региона с привлечением основных экономических игроков Бурятии крайне важно. Это позволит избежать излишних конфликтов», — отметил Александр Янтранов.

Эксперт считает, что в существенной доработке нуждается деятельность региональных инвестиционных институтов развития, разделенных ведомственным признаком. Сотрудники нуждаются в обучении, общекоординационных мероприятиях. Объединение их усилий может дать дополнительный эффект.

«Необходимо понимать, что только патриотичная и озабоченная проблемами бизнеса и населения власть, демонстрирующая открытость и оперативность в решении проблем бизнеса и не меняющая правила игры, может привлечь в регион инвестиции», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Между тем власти Бурятии в сентябре текущего года отчитались о работе над инвестиционными соглашениями. В правительстве республики ИА REGNUM сообщили, что в рамках ранее подписанных соглашений реализовано два крупных проекта: построен и запущен цех по розливу байкальской воды в Прибайкальском районе, открыт завод по производству древесного угля в поселке Селенгинск. Соглашения по трем новым долгосрочным проектам глава Бурятии Вячеслав Наговицын подписал 14 сентября. «Можно сегодня сделать вывод о высокой эффективности проектов, которые проходят через фонд регионального развития. Необходимо отметить и большую ответственность резидентов», — отметил глава региона.

Всего в этом году Бурятия, по данным республиканского правительства, подписала семь соглашений на общую сумму около 7 млрд рублей. В работе находится проект Тугнуйского шиферного завода, реализуется проект по производству овощей в закрытом грунте.