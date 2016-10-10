Москва, 10 октября, 2016, 07:38 — ИА Регнум.



jrsl.ca Нефтедобыча

Торги по нефти 7 октября завершились в минусе. По итогам дня баррель Brent подешевел на 1,8%, до $51,67. Это была незначительная коррекция после семидневного роста котировок на 15,6% на одних ожиданиях, что страны ОПЕК снизят добычу нефти на встрече в Вене в конце ноября, пояснил ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Покупателям не страшны откаты до уровня $51 за баррель. Бычий тренд начнёт угасать при снижении цен ниже $50. В понедельник участники рынка продолжат анализировать пятничный отчёт по американскому рынку труда в США, который вызвал ослабление доллара.

Новостной фон скудный, поэтому по нефти марки Brent ожидается восстановление цен до $52.35. Чем быстрее будет пройден уровень $52,00, тем выше вероятность обновления пятничного максимума к закрытию торгов в Штатах.