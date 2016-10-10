Москва, 10 октября, 2016, 07:32 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Торги на валютном рынке открылись ростом по валютам. Рубль не мог укрепляться в первой половине дня, так как нефтяные котировки с достигнутого максимума $52,82 перешли в коррекционную фазу. Курс доллар/рубль поднялся до 62,53 рубля, евро/рубль — до 69,68 рубля.

Всплеск волатильности наблюдался на всех биржах после выхода данных о состоянии рынка труда в США, оказавшихся хуже ожиданий. Число рабочих мест в стране выросло на 156 тыс. против прогноза 172 тыс. Безработица увеличилась до 5,0%. Если оценивать другие компоненты отчёта, то он оказался неплохим. Уровень вовлеченности населения в состав рабочей вырос. Индекс среднего почасового заработка тоже.

Американский доллар подешевел из-за того, что отчёт оказался слабым для повышения ставок в ноябре. Согласно последним данным CME Group's FedWatch Tool, вероятность повышения ставок в ноябре снизилась с 14,5% до 8,3%, в декабре выросла с 63,4% до 65,1%.

На фоне ослабления американского доллара курс доллар/рубль снизился до 61,95 рубля, евро/рубль — до 69,26 рубля. Рубль подорожал к доллару до 61,95 рубля без поддержки нефтяного рынка. Нефть сорта Brent после выхода американской статистики подешевела на 2,83%, до $51,32. Из-за этого курс доллара восстановился до 62,40 рубля.

Факторы для укрепления рубля остаются прежними: дорожающая нефть, высокий спрос на облигации Минфина РФ и фьючерсы на рубль на Чикагской бирже. Крупные спекулянты ставят на укрепления российской валюты и не собираются сокращать по ней длинные позиции.

К перечисленным выше факторам можно также добавить сделку по «Башнефти». В интервью агентству Bloomberg в Вашингтоне первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что рубль может чуть укрепиться из-за продажи валюты «Роснефтью» для покупки «Башнефти».

На понедельник цель по доллару находится на уровне 61,85 рубля. К среде мы должны проверить на прочность отметку 61,65 рубля.