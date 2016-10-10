Якутск, 10 октября, 2016, 07:36 — ИА Регнум. Магаданская областная Дума готовится поднять доходную часть бюджета 2016 года более, чем на 2 млрд рублей. В регионе увеличился объём налоговых поступлений, а также запланированы дополнительные поступления из федерального бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Магаданской областной думы. В региональном парламенте намерены рассмотреть 2 законопроекта, которыми в бюджет на 2016 году будут внесены изменения. После корректировок общий объём доходов областного бюджета составит 29,3 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

Необходимость внесения изменений в главный финансовый документ Колымы обусловлена тем, что доходы региона от налога на прибыль возросли на 1,3 млрд рублей. Ещё на 877 миллионов увеличились безвозмездные поступления в бюджет от налога на прибыль. Итоговый размер дотаций от федералов составит более 9,5 млрд рублей. Эти средства будут направлены на этнокультурное развитие народов России, строительство и реконструкцию дорог общего пользования, возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам для сельхозпредприятий, повышение устойчивости жилых домов в сейсмических районах, осуществление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка, выплату стипендий президента РФ и другие социальные нужды региона.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Магаданской области на 2016 год принимался с доходами почти в 25 млрд рублей, расходами в 27,6 млрд и дефицитом в 2,6 млрд, покрывать который собирались заёмными средствами.