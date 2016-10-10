Сеул, 10 октября, 2016, 07:09 — ИА Регнум. Производство смартфонов Galaxy Note 7 временно остановлено. Данная мера введена после ряда публикаций в СМИ о том, что некоторые устройства этой линейки были заменены после возгорания, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на источник, близкий к Samsung Electronics Co.

androidcentral.com Galaxy Note 7

По данным источника приостановка производства прежде всего касается завода Samsung во Вьетнаме, именно этот объект корпорации отвечает за глобальные поставки Galaxy Note 7.

Компания по продаже нового смартфона стартовала в Южной Корее 19 августа, но вскоре Samsung объявил об отзыве 2,5 миллиона моделей в связи с обнаруженными неполадками в аккумуляторе, которые воспламенялись при зарядке. Администрация компании призвала владельцев Note 7 заменить уже купленные устройства на новые модели, однако вскоре появилась информация о том, что и новые смартфоны имеют тот же дефект.