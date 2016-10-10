Samsung приостановил выпуск Galaxy Note 7 из-за технических проблем
Сеул, 10 октября, 2016, 07:09 — ИА Регнум. Производство смартфонов Galaxy Note 7 временно остановлено. Данная мера введена после ряда публикаций в СМИ о том, что некоторые устройства этой линейки были заменены после возгорания, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на источник, близкий к Samsung Electronics Co.
По данным источника приостановка производства прежде всего касается завода Samsung во Вьетнаме, именно этот объект корпорации отвечает за глобальные поставки Galaxy Note 7.
Компания по продаже нового смартфона стартовала в Южной Корее 19 августа, но вскоре Samsung объявил об отзыве 2,5 миллиона моделей в связи с обнаруженными неполадками в аккумуляторе, которые воспламенялись при зарядке. Администрация компании призвала владельцев Note 7 заменить уже купленные устройства на новые модели, однако вскоре появилась информация о том, что и новые смартфоны имеют тот же дефект.