Якутск, 10 октября, 2016, 07:08 — ИА Регнум. В Якутске состоялась акция протеста, в которой приняли участие многодетные, получившие участки без возможности строится и жить на них — то есть без инфраструктуры. Пока в акции протеста участвовали только семьи, получившие земли в квартале «Северный». Но тех, кому выдали «голые» участки, гораздо больше, и если реакции правительства не последует, то весной акция протеста будет намного масштабнее, сообщила корреспонденту ИА REGNUM председатель квартала «Северный», организатор пикета Наталья Холодинина.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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«Борисов и Николаев, выполните указ Путина!», «Выбросили в поле многодетных и забыли!», «Вот так выполняется закон РФ №138ФЗ от 14.06.2011 . На бумаге всё есть — на деле нет ничего!», «Микрорайон «Северный». Где обещанная инфраструктура?» — с такими лозунгами вышли многодетные на акцию протеста.

«Стояли 2 часа, очень холодно было, — рассказала Наталья Холодинина. — Реакции пока никакой, из правительства никто не подъехал, и из партий никого не было. Цель пикета — выполнение федерального закона. Мы сейчас подождём, вообще, реакции и бюджета на 2017 год, а как потеплеет — всех многодетных поднимем. Потому что не только мы страдаем и бедствуем, но и другие многодетные республики».

По оценке общественницы, участки в поле получили около 7,5 тысяч многодетных семей.

Как сообщало ИА REGNUM, многодетные Якутии уже устали ждать, когда выданные им ещё в 2011 году участки снабдят инфраструктурой. Суммы, необходимые на эти цели, власти республики озвучивают заоблачные, вызывая у людей подозрения, что за их счёт чиновники собираются отмывать деньги. К участкам, которые по закону должны быть обеспечены всей необходимой инфраструктурой, нет даже подъездных путей. По словам председателя квартала, где получили земли многодетные, от дороги до участков расстояние не более километра. Но между дорогой и участками есть протока, через которую нужно построить мост. «Звучат такие цифры на это — 90 миллионов. Я думаю, что за наш счёт хотят какие-то деньги отмыть, там протока-то совсем небольшая, мост должен дешевле стоить, мне кажется», — отмела Наталья Холодинина.

Напомним, по последним официально озвученным данным, в Якутии из 17 тысяч многодетных семей, подавших заявления на земельные участки, их получили 6354, при этом всей необходимой инфраструктурой обеспечены лишь 1500.