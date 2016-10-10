Москва, 10 октября, 2016, 06:06 — ИА Регнум. В период с 10 по 14 октября совместная миссия Германии и США совершит наблюдательный полет над территориями России и Белоруссии в рамках международного Договора по открытому небу. Об этом заявил начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

expressnews.com Наблюдательный полет

В заявлении отмечается, что совместная миссия ФРГ и США выполнит наблюдательный полет на шведском самолете наблюдения СААБ-340Б. Полет будут совершен по заранее согласованному маршруту. При этом на борту самолета будут находиться специалисты из РФ и Белоруссии, осуществляющие контроль за соблюдением согласованных параметров полета и применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения.

Также отмечается, что на самолете СААБ-340Б установлена аппаратура наблюдения, которая прошла международный контроль. В освидетельствовании техники участвовали и российские специалисты, что исключает вероятность использования аппаратуре, которая не прописана в Договоре. Вообще самолеты этого класса не предназначены для использования какого-либо оружия.

Что касается самого Договора по открытому небу, то напомним, что он был подписан в 1992 году в рамках мер по налаживанию отношений в Европе после «холодной войны». Договор подписали Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина, Швеция, Финляндия и большинство стран НАТО. Чаще всего полеты над российскими территориями и территориями стран Североатлантического альянса выполняются на взаимной основе. С 2002 года Договор вступил в силу и позволяет странам, его подписавшим, открыто собирать сведения о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Как правило, маршрут наблюдателей стороны согласовывают заранее, а на борту, где находятся эксперты, также присутствуют представители принимающей стороны, контролирующей соблюдение правил в ходе полета.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в период с 3 по 7 октября в рамках Договора наблюдательный полет над РФ выполняли представители совместной миссии Турции и США. Полет совершался на турецком самолете СН-235. В российском оборонном ведомстве пояснили, что используемый турецко-американской группой экспертов самолет не оснащен вооружением и не предназначен для ведения боевых действий.