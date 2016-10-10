Сент-Луис, США, 10 октября, 2016, 05:25 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп угрожал своей сопернице из демократического лагеря Хиллари Клинтон во время проведения теледебатов в Сент-Луисе, штат Миссури. Трамп пообещал инициировать против Клинтон специальное расследование, сообщает в понедельник, 10 октября, Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борьба

По словам Трампа, не смотря на то, что ему неприятно это говорить, и говорить об этом он не собирался, тем не менее, в случае победы, он поручит генеральному прокурору выделить специального прокурора для расследования в отношении Хиллари Клинтон.

Видимо, миллиардер имел в виду ситуацию с использованием личного почтового сервера в служебных целях, однако сам Трамп пояснять ничего не стал. Обвинения в «крайне неосторожном» способе передачи конфиденциальных государственных данных уже неоднократно высказывались в адрес Клинтон, расследованием по этому поводу занималась ФБР, однако обвинений против эск-госсекретаря США выдвинуто так и не было.

«Это просто ужасно, что кто-то с характером Дональда Трампа будет отвечать за закон в нашей стране», — попыталась парировать Клинтон.

«Потому что ты будешь сидеть в тюрьеме», — подытожил миллиардер.

Ряд СМИ США уже назвал озвученные Трампом угрозы беспрецедентными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне теледебатов Трамп провел необычное меропоприятие: пресс-конференцию с четырьмя женщинами, заявившими о насилии со стороны мужа Клинтон, экс-президента США Била Клинтона, а также об угрозах, поступавших им в связи с этим от самой Хиллари.

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«Мистер Трамп, возможно, сказал некоторые плохие слова, но Билл Клинтон изнасиловал меня, а Хиллари Клинтон угрожала мне, — заявила одна из женщин Хуанита Броадрик. — Я не думаю, что есть какое-то сравнение».