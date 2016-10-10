Хабаровск, 10 октября, 2016, 05:08 — ИА Регнум. По состоянию на 10 октября тепло получают жилые дома и социальные учреждения во всех 17 районов Хабаровского края, столица региона и Комсомольск-на-Амуре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в АО «Дальневосточная энергетическая компания». Запущена в работу 451 котельная.

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«Тепло в районы подается поэтапно. Сначала пускают котельные, затем тепло подают в социальные учреждения, после них — в жилые массивы», — пояснили энергетики.

В Хабаровске отопительный сезон начался 3 октября. Здесь к теплу подключены практически все объекты социального сектора и более половины жилых домов. Полностью дать отопление хабаровчанам коммунальщики планируют уже на этой неделе.

По данным пресс-службы правительства Хабаровского края, подготовка к отопительному сезону еще продолжается. На сегодняшний день приведено в порядок 433 котельных, отремонтировано 123 дизель-генератора, 631 трансформаторная подстанция, 55, 7 километра теплотрасс, почти 400 километров линий электропередач.

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Сумеет ли регион пройти отопительный сезон без сбоев, имея целый ворох застарелых проблем — покажет уже ближайшее время. Пока критических ситуаций краевые коммунальщики не отмечают.