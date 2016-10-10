Владивосток, 10 октября, 2016, 04:57 — ИА Регнум. В больницах Приморья исчезла вакцина против бешенства. Врачи разводят руками, не дают внятного ответа, когда препарат вновь появится и отправляют пациентов в церковь — молиться Богу, чтобы укусившая их собака не болела бешенством, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В воскресенье, 9 октября, молодой девушке, которую неделю назад укусила бездомная собака, в травматологическом отделении центральной больницы отказали в плановой вакцинации против бешенства.

«Дочь, инвалид детства, пришла с больницы и сказала, что медсестра отказалась делать прививку, сказав, что вакцины нет. Я сама поехала в отделение. Врач сообщил, что препарат кончился, и развел руками. На мой вопрос, что делать, если вдруг собака, укусившая дочь, бешеная, он дал шокирующий ответ: «Идите в церковь, свечку поставьте, чтоб собака оказалась здоровой», — рассказала мать девушки.

Родители девушки просили врачей выписать направление для вакцинации в больницу в соседнем районе. Медики сообщили, что вакцины против бешенства нет нигде, и поэтому ехать в соседний район нет смысла.

В департаменте здравоохранения Приморского края корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что это не краевая закупка. Каждая больница сама покупает вакцину. «Закупать вакцину от бешенства должно руководство городской больницы. Мы уточним у главврача, что ему помешало закупить вакцину».