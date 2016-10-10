Якутск, 10 октября, 2016, 04:28 — ИА Регнум. Жители Якутии, пользующиеся картами крупного в республике «Алмазэргиэнбанка» бьют тревогу: перебои в обслуживании и проблемы с обналичиванием денег случаются всё чаще. В частности снова паниковали обладатели карт АЭБ 7 и 8 октября: банкоматы не работали, оплатить покупки в магазинах не удавалось. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, эта тема активно обсуждается на форумах и блогах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

В самом «Алмазэргиэнбанке» такое ограничение обслуживания объяснили техническими причинами, но жители республики подозревают, что за этими сбоями в работе скрываются финансовые проблемы организации. «Возможно, у них проблемы с ликвидностью, и банк лишается источников фондирования — тех же самых предпринимателей», — предполагает блогер, активно размещающий в якутских онлайн-дневниках посты на экономические темы. Он рекомендует тем, у кого остались деньги в этом банке, побыстрее их снимать.

На посвящённом этой теме форуме высказывается такое мнение: «У них бухгалтерский баланс дикий, с каждым кварталом все хуже и хуже. Организации и физвкладчики выводят свои капиталы. Долго это не может продолжатся».

Справка

АО «АКБ «Алмазэргиэнбанк» — средний по размеру активов региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Якутии. Базовым источником фондирования деятельности являются вклады физических лиц (50,8%). Бенефициары банка — группа юридических лиц, в которой мажоритарным акционером выступает Министерство имущественных и земельных отношений республики, владеющее 85,82% акций общества.