Варшава, 10 октября, 2016, 02:04 — ИА Регнум. В Польше в возрасте 90 лет скончался известный польский режиссер Анджей Вайда. В последнее время режиссер болел, а несколько дней назад было доставлен в больницу. Вайды не стало вечером в воскресенье, 9 октября, сообщает Gazeta Wyborcza.

Piotr Drabik Анджей Вайда

Вайда был одним из самых выдающихся польских режиссеров. «Конец эпохи», «Польское кино никогда не будет прежним» — такими заголовками сопровождают печальную новость СМИ Польши. Режиссер был удостоен различных наград за вклад в развитие кинематографа. В 2000 году он получил премию «Оскар» за жизненные достижения. Его фильмы отмечались высокими наградами в различных странах: «Золотым львом» на Венецианском кинофестивале, «Золотым медведем» на Берлинском кинофестивале, а также «Золотой пальмовой ветвью» Каннского фестиваля. В Польше Вайда получил высшую государственную награду — орден Белого орла.

Среди его многочисленных режиссерских работ наиболее популярными являются «Пепел и алмаз», «Земля обетованная» («Оскар» — 1975), «Человек из мрамора», «Пан Тадеуш» и многие другие.

Всего несколько месяцев назад Вайда завершил работы над своим последним фильмом Powidoki («Остаточные изображения»). Действие картины происходит в 1948—1952 годах: это история о мятежном художнике, творчество которого не принимают польские власти. Фильм уже выдвинут на премию «Оскар».