Гавана, 10 октября, 2016, 01:25 — ИА Регнум. Президенту США Бараку Обаме и кандидату на пост главы государства от Республиканской партии Дональду Трампу надо вручить глиняные медали за провальную политику, считает лидер кубинской революции Фидель Кастро. Свое мнение он выразил в статье в газете Granma.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Барак Обама

Кастро напомнил, что в первом случае две недели назад Дональд Трамп, которого считали опытным экспертом, оказался повержен, как и Барак Обама с его политикой. В связи с этим Фидель Кастро предложил выдать глиняную медаль. Так лидер кубинской революции прокомментировал результаты работы Обамы на посту президента США и итог первых дебатов между Трампом и кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Напомним, что в воскресенье, 9 октября, в 21:00 (4:00 понедельника по московскому времени) пройдет второй раунд дебатов между кандидатами на пост президента США. Их будут транслировать в прямом эфире в 260 американских кинотеатрах. Билеты для прохода на шоу будут продавать только в кассах кинотеатров в 40 американских штатах.

Как пишет RT, согласно мнению экспертов, Трамп попытается обвинить Клинтон в причастности к поставкам оружия террористам в Катар и Сирию во времена её работы госсекретарём. В свою очередь, кандидат от демократов может упрекнуть миллиардера в стремлении подзаработать за счёт налогоплательщиков в ходе избирательной кампании.