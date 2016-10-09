Вильнюс, 9 октября, 2016, 20:22 — ИА Регнум. В основной день голосования сегодня, 9 октября, на парламентских выборах в Литве проголосовало 43,21% избирателей, сообщили ИА REGNUM в ЦИК Литвы. Вместе с четырьмя днями предварительного голосования явка составила 49,9%. В эти данные ещё не включена активность избирателей за рубежом, однако ЦИК ранее объявлял, что вне Литвы зарегистрировалось на голосование всего несколько сотен человек, что не исключает возможность преодоления 50-процентного барьера, но делает такую возможность крайне маловероятной.

James Cridland Избиратели

Основной интригой явки избирателей на этих выборах был вопрос — перешагнёт ли активность 50% или нет? Восемь лет назад, в 2008 году явка была ниже 50%, в 2012 — немного выше, но тогда в Литве одновременно проходил референдум о строительстве Висагинской АЭС, на котором жители высказались против. Референдум — всегда увеличивает активность, говорят эксперты.

Все избирательные участки по всей стране в настоящий момент закрыты. Начинается подсчёт голосов. Уже к полуночи, если скорость подсчёта будет соответствовать выборам 2012 года, будут понятны первые тенденции этих выборов, к 5:00—6:00 10 октября по местному времени (совпадает с мск) практически все результаты будут подсчитаны.

Партии, конкурирующие за кресла в Сейме Литвы, начинают следить за подсчётом голосов в различных ресторанах и гостиницах Вильнюса.

Всего в Сейм баллотируются около 1400 кандидатов на 141 место. В ночь на 10 октября станут понятны победители по партийным спискам, а второй тур в одномандатных округах пройдёт 23 октября. Некоторые победители в них также определятся, но в Литве традиционно с первого раза кандидат крайне редко выигрывает в одномандатном округе. Всего в выборах участвует 12 партий и две коалиции.

Напомним, в Литве сегодня, 9 октября, проходит основной день голосования, в котором в Сейм Литвы избирают как по партийным спискам, так и в одномандатных округах. Чтобы попасть в парламент партиям необходимо преодолеть барьер в 5%, коалициям — в 7%.