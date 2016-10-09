Москва, 9 октября, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Директор Гидрометцентра России Романа Вильфанд предупредил москвичей и жителей центральных районов страны о резком понижении температуры «благодаря» воздушным массам из Арктики. Об этом сообщает в воскресенье, 9 октября, Телеканал 360.

Василий Перов. Очередные у бассейна. 1865

«С завтрашнего дня (10 октября) на центр европейской территории будет перемещаться область высокого давления и холодные воздушные массы из Арктики, — сказал Вильфанд. — Если сегодня днем в Московском регионе 8−10 тепла, то ночью температура будет приближаться к 0, а по области до — 2».

При этом директор Гидрометцентра России добавил, что холодная погода в столичном регионе продержится не меньше недели.

«Днем температура будет не выше 5−6 градусов, ночью — от 2-х до 0 в столице, в области опустится до небольшого «минуса», — говорит Вильфанд. — Осадков, скорее всего, не будет».